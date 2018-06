Barcelona (SID) - Für den deutschen Tennisprofi Andreas Beck war das ATP-Turnier in Barcelona bereits nach 23 Minuten beendet. Der 26 Jahre alte Stuttgarter musste in seinem Erstrundenmatch gegen den Spanier Albert Ramos beim Stand von 1:4 im ersten Satz verletzt aufgeben. Probleme im unteren Rückenbereich hatten ein Weiterspielen unmöglich gemacht. Für Beck war es bereits das fünfte Erstrunden-Aus in diesem Jahr.

Der an Position 17 gesetzte Ramos trifft nun in der zweiten Runde des mit 1.627.500 Euro dotierten Turniers auf den Franzosen Benoit Paire. Außer Beck war kein deutscher Spieler in Barcelona angetreten.