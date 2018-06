Berlin (AFP) Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in vielen Euro-Krisenstaaten hat FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle eine stärkere Öffnung des Ausbildungssektors vorgeschlagen. In Deutschland gebe es in manchen Branchen nicht mehr genügend Auszubildende, während in Ländern wie Spanien und Frankreich die Jugendarbeitslosigkeit neue Rekordwerte erreiche, sagte Brüderle am Mittwoch in Berlin. Es spreche deshalb "überhaupt nichts dagegen, dass französische Jugendliche in deutschen Betrieben ausgebildet werden".

