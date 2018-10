Berlin (AFP) Die Bundesregierung ist in "tiefer Sorge" um den Gesundheitszustand der inhaftierten ukrainischen Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko. Diese habe sich mit dem Eintritt Timoschenkos in einen Hungerstreik aus Protest gegen ihre Haftbedingungen noch verstärkt, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) am Mittwoch in Berlin. Von Boykottaufrufen der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine wegen des Falls halte er aber wenig. Wegen des öffentlichen Interesses sei die EM "eine gute Gelegenheit, genau hinzuschauen, wie es um die Rechtstaatlichkeit in der Ukraine bestellt ist."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.