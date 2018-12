Köln (AFP) Die Polizei ist am Mittwoch mit einer groß angelegten Razzia gegen die rechte Szene in Nordrhein-Westfalen vorgegangen. Rund hundert Beamte durchsuchten Wohnungen und Büros in mehreren Städten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten. Dabei wurden laut einem Polizeisprecher drei Beschuldigte festgenommen.

