Berlin (AFP) Im Kampf gegen die negativen Folgen einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung fordert Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) eine bessere Versorgung mit schnellem Internet. Anschluss an Breitband sei ein "ganz zentrales Thema" und so wichtig wie der an Wasser, Strom und Straßen, sagte Friedrich am Mittwoch in Berlin. Dies sei auch Teil der Demografiestrategie der Bundesregierung, die das Kabinett zuvor beschlossen hatte. Die Regierung legt darin Strategien fest, wie trotz einer kleiner und älter werdenden Bevölkerung Wachstum und Wohlstand gesichert werden sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.