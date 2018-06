Köln (AFP) In den festgefahrenen Metall-Tarifverhandlungen schließt IG-Metall-Chef Berthold Huber nach der Ankündigung erster Warnstreiks einen weitergehenden Arbeitskampf nicht aus. Er rechne nicht mit einer schnellen Einigung mit den Arbeitgebern, sagte Huber am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Er bewerte die Chance für eine Einigung mit den Arbeitgebern am Verhandlungstisch in den nächsten dreieinhalb Wochen eher pessimistisch. "Im Zweifelsfall gehen wir auch in den Arbeitskampf, so, wie die Metall- und Elektroindustrie das ja schon öfters erlebt hat."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.