Berlin (AFP) Im Internet gewinnen offenbar legale Musik- und Videoangebote langsam an Beliebtheit. In einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom gaben vier Prozent der Befragten an, sie nutzten mehr kostenpflichtige Angebote als vor einem Jahr. 14 Prozent greifen demnach mehr auf legale Gratisangebote zurück. Nur ein Prozent nutze nach eigener Aussage mehr Raubkopien als vor einem Jahr. "Der Trend zu mehr legalen Musikstücken und Videos festigt sich nach und nach", erklärte Bitkom-Präsident Dieter Kempf.

