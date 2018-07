New York/Köln (AFP) Weltweit sterben laut UNICEF jedes Jahr schätzungsweise 1,4 Millionen Jugendliche durch Verkehrsunfälle, Teenagerschwangerschaften, Selbstmorde, Aids und Gewalt. Dies geht aus einem neuen Bericht des UN-Kinderhilfswerks zur Lage von Jugendlichen hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. "Erschreckend" sei die Mordrate an Jugendlichen in Lateinamerika. In einigen Ländern würden mehr junge Männer durch Morde als durch Verkehrsunfälle oder Suizid sterben.

