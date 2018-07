Berlin (AFP) Angesichts der teils massiven Beitragserhöhungen einiger Privatkassen haben Verbraucherschützer eine grundlegende Reform der privaten Krankenversicherung gefordert. In einem ersten Schritt müsse für Versicherte der Wechsel in einen günstigeren Tarif einfacher werden, erklärten der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und die Verbraucherzentralen am Donnerstag in Berlin. Zudem müsse für alle Privatversicherten der Wechsel zu einem anderen Anbieter möglich sein.

