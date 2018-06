Hamburg (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat den deutsch-französischen Vorstoß zur befristeten Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum kritisiert. Zu dem Vorschlag von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und dessen französischem Kollegen sagte Westerwelle in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Zeit": "Wir müssen aufpassen, nicht die falschen Botschaften zu senden." Für ihn sei die Reisefreiheit in Europa "nicht verhandelbar", weil sie das "gemeinsame Europa für seine Bürger im Alltag erlebbar" mache.

