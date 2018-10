Köln (SID) - Ungeachtet der zunehmenden Kritik an der Vergabe der Eishockey-WM 2014 an Weißrussland hält der Eishockey-Weltverband IIHF an seiner Entscheidung fest. Allerdings teilte die IIHF mit, dass diese beim nächsten Verbandskongress im Mai in Helsinki diskutiert werden könnte. "Alle 70 Mitglieder werden dort das Recht haben, die Vergabe in Frage zu stellen. Sollte dies der Fall sein, ist es die Aufgabe des Kongresses, eine Entscheidung zu treffen", teilte die IIHF mit.

Die Eishockey-WM 2014 in Weißrussland geriet zuletzt wegen der autoritären Herrschaft von Staatspräsident Alexander Lukaschenko vermehrt in die Kritik. Die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, Dagmar Freitag (SPD), verwies dabei auf einen Antragsentwurf von SPD und Grünen im Bundestag, "der die Bundesregierung und den Deutschen Eishockey-Bund auffordert, beim Kongress darauf hinzuwirken, dass die Vergabe der WM 2014 an Weißrussland zurückgenommen wird."