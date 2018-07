München (dpa) - Die Siemens-Aktionäre müssen sich auf schlechte Nachrichten einstellen: Analysten erwarten schlechte Quartalszahlen und eine deutlich gedrückte Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Vorstandschef Peter Löscher will die Zwischenbilanz heute in München vorlegen.

Schon am Dienstag hatte er den Manager abgelöst, der für die verspätete Anbindung der Windparks in der Nordsee an das deutsche Stromnetz verantwortlich ist. Die Verzögerungen dürften Siemens im vergangenen halben Jahr rund 400 Millionen Euro gekostet haben.

Das zweite große Sorgenkind ist Nokia Siemens Networks. Die Telefonnetz-Tochter schreibt seit Jahren Verlust, die Sanierung kostet jetzt zusätzlich mehrere hundert Millionen. Analysten rechnen damit, dass der Quartalsgewinn um zwei Drittel eingebrochen ist und Siemens sein Gewinnziel für dieses Jahr von 6 Milliarden Euro auf 5,0 bis 5,5 Milliarden senken muss. Außerdem könnte es heute (Mittwoch) auch Neuigkeiten zum Börsengang von Osram geben. Siemens hat den Termin schon einmal verschoben und möchte die Lichttochter gern im zweiten Halbjahr verkaufen.