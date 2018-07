München (dpa) - Hohe Verluste beim Windkraftgeschäft in der Nordsee verhageln Siemens den Jahresgewinn. Vorstandschef Peter Löscher senkte die Prognose von 6,0 Milliarden auf 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro.

«Es gab klare Fehler bei uns im Hause,» sagte Löscher: «Komplett unterschätzt haben wir die Komplexität dieser Projekte.» Bei der Anbindung großer Windparks vor Helgoland und Borkum ans deutsche Stromnetz liegt Europas größter Elektrokonzern ein Jahr hinter dem Zeitplan zurück. Deshalb muss Siemens Vertragsstrafen an den Netzbetreiber zahlen und außerdem zusätzliches Personal einstellen, um den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen.

Die Probleme hatten Siemens schon im ersten Quartal seines im Oktober beginnenden Geschäftsjahres 203 Millionen Euro gekostet, jetzt kamen weitere 278 Millionen dazu. Und Löscher erwartet noch mehr. Die bisherige Gewinnprognose müsse hauptsächlich deswegen um 600 bis 800 Millionen Euro nach Steuern gesenkt werden, sagte der Konzernchef. «Das ist eine sehr bittere Lehre.»

Die Anlagen in der deutschen Nordsee seien viel größer, viel weiter von der Küste entfernt und technisch viel komplizierter als zum Beispiel die Windparks vor Großbritannien, erklärte Löscher. Über die beiden Siemens-Plattformen Borwin 2 und Helwin 1 hätten ab nächstem Jahr fast drei Millionen Haushalte in Deutschland mit grünem Strom versorgt werden sollen - aber das Projekt ist inzwischen ein Jahr verspätet. Löscher ließ den verantwortlichen Manager Udo Niehage jetzt absetzen, die Sparte wird umgebaut: «Wir haben die Konsequenzen gezogen.»

Noch stärker belastete die Dauerbaustelle Nokia Siemens Networks (NSN) den Konzern: Die Sanierung der Telefonnetz-Tochter und der Abbau von weltweit 17 000 Stellen kostete Siemens im zweiten Quartal 640 Millionen Euro. Diese Größenordnung war allerdings schon lange angekündigt und in der alten Gewinnprognose bereits berücksichtigt gewesen.

Im Industriegeschäft und in der Medizintechnik lief es für Siemens im Großen und Ganzen rund. Der Konzernumsatz legte in allen Regionen und Sektoren kräftig zu, insgesamt schaffte Siemens ein Plus von neun Prozent auf 19,3 Milliarden Euro. Aber das Quartalsergebnis fiel von 2,8 auf 1,0 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Verkauf der Siemens-Anteile am Atomkraftwerksbauer Areva Siemens 1,5 Milliarden Euro in die Kasse gespült - der Rest des Rückgangs geht vor allem auf das Konto der Windpark-Probleme.

Enttäuschend war der Auftragseingang im zweiten Quartal: Wegen der gedämpften Weltkonjunktur und des härteren Preiskampf um Großaufträge fiel er um 13 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro und blieb damit deutlich unter dem Umsatz. Finanzvorstand Joe Kaeser rechnet aber mit einer Belebung im zweiten Halbjahr. Löscher betonte: «Für das Gesamtjahr 2012 sind wir bei Auftragseingang und Umsatz auf Kurs, unsere Ziele zu erreichen», sagte er - das heißt, den Umsatz mindestens drei Prozent zu steigern und beim Auftragseingang den Umsatz zu übertreffen.

Der Börsengang von Osram ist weiterhin für Herbst geplant. Hier bleibe Siemens «auf der Spur», sagte Löscher. «Wir warten auf ein Marktfenster.»

