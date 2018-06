Düsseldorf (dpa) - Im Kampf gegen die rechte Szene in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei in Düsseldorf, Essen, Wuppertal und Radevormwald zahlreiche Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf führende Köpfe des rechtsextremen «Freundeskreis Rade». Haftbefehle lägen vor, so die Polizei. Insgesamt 18 Beschuldigte stünden im Verdacht, teils gewalttätige Straftaten begangen zu haben. Die mehr als 100 Beamten und Spezialeinsatzkräfte durchkämmten auch das Fraktionsbüro der Splitterpartei Pro NRW. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

