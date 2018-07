Los Angeles (dpa) - Jeffrey Dean Morgan («Watchmen - Die Wächter») hat mit Ray Liotta («Good Fellas») Verstärkung für den Indie-Film «The Rut» bekommen. Während Morgan einen hartherzigen Vater spielt, soll Liotta die Rolle eines Jägers übernehmen, der mit dem Mann im Clinch liegt, wie «Variety» berichtet.

Der Film unter der Regie von Karyn Kusama dreht sich um ein junges Mädchen, «Hugo Cabret»- Darstellerin Chloe Moretz, das sich die Anerkennung des Vaters mit Mutproben erkämpfen will. Unter anderem geht sie allein in die Wildnis, um Tiere zu jagen. Liotta hat vor kurzem mit Brad Pitt den Gangsterfilm «Killing Them Softly» abgedreht, der im November in die deutschen Kinos kommen soll. Ab September ist er an der Seite von Ryan Gosling und Bradley Cooper in «The Place Beyond the Pines» zu sehen.