Los Angeles (dpa) - Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon, die zuletzt in der Agenten-Komödie «Das gibt Ärger» mit Tom Hardy, Chris Pine und Til Schweiger auf der Leinwand zu sehen war, könnte bald von Paul Feig Regieanweisungen erhalten.

Der Regisseur, der mit der derben Komödie «Brautalarm» Furore machte, will die Disney-Komödie «Wish List» inszenieren, wie der «Hollywood Reporter» berichtet. Witherspoon habe bereits zugesagt, Feig verhandle noch mit dem Studio. Die Story dreht sich um eine Karriere-Frau (Witherspoon), deren Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird, als all ihre Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Seit dem «Brautalarm»- Erfolg hat Feig noch kein neues Projekt in Angriff genommen. Im vorigen Herbst war er kurzfristig von der geplanten «Bridget Jones»-Fortsetzung, «Bridget Jones' Baby», abgesprungen. Als Grund wurden kreative Differenzen genannt. Der dritte Teil der Liebeskomödie um die frustrierte Britin soll nun von Peter Cattaneo inszeniert werden.