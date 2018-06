Paris (AFP) Er ist die graue Eminenz im engsten Zirkel des Elysée-Palastes: Nur selten tritt Patrick Buisson öffentlich auf, noch seltener direkt an der Seite des französischen Präsidenten. Doch sein Einfluss auf Nicolas Sarkozy gilt als immens, der 63-jährige Berater bestimmt den Wahlkampf des konservativen Staatschefs maßgeblich. Buissons Strategie eines "Rechtsrucks" wird bis zur Stichwahl am 6. Mai vermutlich noch an Bedeutung gewinnen, denn nun geht es darum, möglichst viele Wähler der Rechtsextremen Marine Le Pen einzusammeln.

