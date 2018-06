Paris (AFP) Nach dem starken Abschneiden der Rechtsextremen in der ersten Wahlrunde hat Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy jeglichen Absprachen mit deren Partei Front National (FN) eine Absage erteilt. Es werde im Falle seines Wahlsieges auch "keine Minister" der FN in der künftigen Regierung geben, sagte Sarkozy am Mittwoch dem Radiosender France Info. Dennoch müsse er das Votum zur Kenntnis nehmen, die Wähler dürften nicht "verteufelt" werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.