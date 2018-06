Bremen (SID) - Tim Borowski steht wieder auf dem Fußballplatz. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen trainierte am Mittwoch zum ersten Mal nach acht Monaten Verletzungspause wieder mit der Mannschaft. "Ich habe mich riesig gefreut, nach so langer Zeit wieder dabei zu sein. Es lief heute alles gut, ich hatte keine Schmerzen und habe mich wohl gefühlt", sagte Borowski.

Der ehemalige Nationalspieler hat wegen einer Knöchelverletzung in der laufenden Saison noch kein Bundesligaspiel bestritten und stand lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Heidenheim auf dem Platz.

Ob Borowski noch in dieser Saison in den Werder-Kader zurückkehren wird, ist fraglich. "Gegen Schalke im Kader zu sein, wäre natürlich ein Traum. Ich biete mich jetzt im Training an und lasse mich dann überraschen. Mal schauen, ob es reicht", sagte Borowski.