Rom (AFP) Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi hat einem Gerichtsurteil zufolge in den 1970er Jahren Schutzgeld an die sizilianische Mafia gezahlt. In dem Urteil, über das italienische Medien am Mittwoch berichteten, kommt das höchste Berufungsgericht des Landes zu dem Schluss, dass Berlusconi damals "verdächtige Summen für seine Sicherheit und die seiner Familie gezahlt" habe. Berlusconi, dem seit Jahren Verbindungen zur Mafia nachgesagt werden, wird in dem Urteil jedoch als "Opfer" beschrieben. Er habe in der damaligen unsicheren Zeit aus einer "Notwendigkeit" heraus gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.