Berlin (dpa) - Angesichts der rechtsstaatlichen Situation in der Ukraine hat Bundespräsident Joachim Gauck laut «Süddeutschen Zeitung» die Teilnahme an einem Präsidententreffen in Jalta abgesagt. Das sei in Absprache mit Kanzlerin Angela Merkel geschehen, so das Blatt. Hintergrund sei die tiefe Besorgnis der Bundesregierung über das Schicksal der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die in der Haft schwer erkrankt und in einen Hungerstreik getreten ist. Timoschenko gilt als Opfer politischer Rachejustiz.

