Berlin (dpa) - Wirtschaftsminister Philipp Rösler stellt heute in Berlin die Frühjahrsprognose der Bundesregierung für das Wirtschaftswachstum vor. Die Regierung will bei ihrer vorsichtigen Einschätzung bleiben. Rösler rechnet im laufenden Jahr unverändert mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 0,7 Prozent. Für 2013 wird ein Plus von 1,6 Prozent erwartet. Die führenden Forschungsinstitute hatten zuletzt etwas höhere Raten vorausgesagt. Die deutsche Wirtschaft fordert von der Koalition größere Sparanstrengungen, um den Haushalt zu sanieren.

