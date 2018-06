Siegen (dpa) - Nach der Schießerei in Siegen haben Spezialkräfte der Polizei die Wohnung des bewaffneten Mannes umstellt. Der 28-Jährige hatte am Vormittag Polizisten mit einer Waffe bedroht, in die Luft geschossen und war dann mit den Dienstwaffen der Beamten geflüchtet. Kurz darauf wurde er in seinem Wohnhaus in der Innenstadt ausfindig gemacht, die Straße wurde gesperrt. Nach Zeugenaussagen soll der Mann bereits mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben, unter anderem vom Balkon seiner Wohnung. Verletzt wurde niemand.

