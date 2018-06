London (dpa) - Die vor fast fünf Jahren verschwundene Madeleine McCann könnte neuen Erkenntnissen der britischen Polizei zufolge noch am Leben sein. Neue Beweise deuteten darauf hin, dass die kleine «Maddie» doch noch gefunden werden könnte, hieß es von Scotland Yard in London. Gleichzeitig wurde ein neues Bild veröffentlicht, das zeigt, wie «Maddie» heute im Alter von neun Jahren aussehen könnte. Die kleine Britin war am 3. Mai 2007 im Alter von fast vier Jahren einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden. Ihre Eltern starteten darauf eine beispiellose Suchaktion.

