Berlin (dpa) - Die ProSieben-Castingshow «Popstars» startet mit einer Jury aus ehemaligen «Popstars» in ihre zehnte Staffel: Lucy Diakovska von den No Angels, Ross Anthony von Bro'Sis und Senna Guemmor von Monrose werden zusammen mit Oberjuror Detlef D! Soost die nächste «Popstars»-Castingband küren. Nach den im März gestarteten Vorcastings steht vom 3. bis 6. Mai in Berlin das erste Casting mit Jury für die neue, gemischte Band an, wie der Privatsender ProSieben mitteilte. Zu sehen ist die Jubiläumsstaffel ab Sommer.

