Köln (SID) - Marathon-Weltrekordler Patrick Makau hat das Rennen um das Olympiaticket verloren. In Kenias Team für London (25. Juli bis 12. August) fehlt der Mann, der vergangenes Jahr in Berlin in 2:03:38 Stunden für eine neue Bestmarke gesorgt hatte, weil er am Sonntag in London wegen einer Muskelzerrung am Oberschenkel bei Kilometer 16 ausstieg.

Nominiert wurden jedoch London-Sieger Wilson Kipsang (2:04:44), der 2011 den Weltrekord von Makau (2:03:38) als Sieger des Marathon in Frankfurt/Main nur um vier Sekunden verfehlt hatte, der zweimalige Weltmeister Abel Kirui trotz Rang 6 in London und Platz 22 in der Kenia-Rangliste 2012 sowie Moses Mosop, auch wenn er Mitte April in Rotterdam in 2:05:01 hinter zwei Äthiopiern Dritter geworden war.

Gescheitert sind auch zwei Stars von 2011: Geoffrey Mutai, der in Boston (zu viel Gefälle) in 2:03:02 vor Mosop (2:03:06) den schnellsten Marathon aller Zeiten gelaufen war, und Emmanuel Mutai, der in London gesiegt hatte und diesmal nur Siebter wurde.

Bei den Frauen wurden die ersten Drei von London nominiert: Siegerin Mary Keitany, die in 2:18:36 Stunden Afrika-Rekord lief, Weltmeisterin Edna Kiplagat (2:19:50) und die WM-Zweite Priscoh Jeptoo (2:20:14).