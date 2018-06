Kattowitz (Polen) (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen testen am Donnerstag und Freitag ihre Form für die Olympia-Qualifikation vom 1. bis 6. Mai in Ankara/Türkei. Gegner der deutschen Auswahl in den letzten Härtetests in Kattowitz ist in beiden Spielen Gastgeber Polen.

Auch die Polinnen kämpfen bei dem Achter-Turnier in der Türkei um ein Olympiaticket, spielen aber in der anderen Vorrundengruppe. Nur der Sieger fährt zu den Sommerspielen nach London. Deutschland bekommt es zunächst mit Kroatien, Gastgeber Türkei und Bulgarien zu tun. "Polen hat insgesamt ein gutes Team mit hohem Spielniveau. Von der Spielweise haben sie in bestimmten Bereichen Ähnlichkeiten mit unseren Vorrundengegnern in Ankara," sagte Bundestrainer Giovanni Guidetti.

Der Coach strich bereits vor der Abreise nach Polen vier Spielerinnen aus dem vorläufigen Kader. Insgesamt 15 Akteurinnen können sich in Polen noch für die zwölf Plätze empfehlen. "Ich habe für den Zwölfer-Kader schon eine Idee im Kopf, aber natürlich sind die nächsten Tage noch wichtig, um eine finale Entscheidung zu treffen. Bislang haben wir erst eine Trainingseinheit mit allen Spielerinnen absolvieren können, demnach hat ab sofort jede Trainingseinheit und jedes Test-Match eine sehr hohe Bedeutung", sagte Guidetti.

Sollte Deutschland den Turniersieg verpassen, aber Russland oder Serbien gewinnen, hätte die deutsche Auswahl beim finalen Olympia-Qualifikationsturnier in Tokio (19. bis 27. Mai) noch eine allerletzte Qualifikationschance.