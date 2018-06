New York (dpa) - Nach den Spannungen zwischen dem Sudan und dem Südsudan fürchten die Vereinten Nationen eine weitere Verschärfung des Konflikts. Der südsudanesische Vorstoß auf ein Ölfeld und die sudanesischen Luftangriffe auf den Süden seien völlig inakzeptabel, hieß es in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Der Konflikt hatte sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Seit der Abspaltung des Südens im vergangenen Juli ist immer noch unklar, zu welchem der beiden Staaten die ölreichen Regionen im Grenzgebiet künftig gehören sollen.

