Stuttgart (SID) - Mona Barthel hat als vierte deutsche Spielerin das Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart erreicht und zum zweiten Mal eine Top-20-Spielerin geschlagen. Die 21-Jährige aus Neumünster besiegte in ihrem Auftaktmatch die frühere Weltranglistenerste Ana Ivanovic (Serbien) mit 7:5, 7:6 (7:4) und wehrte dabei im ersten Durchgang zwei Satzbälle ab.

Wildcard-Inhaberin Barthel trifft am Donnerstag in der Runde der letzten 16 erstmals auf die an Position sieben gesetzte Französin Marion Bartoli.

Am Dienstag waren bei der mit 740.000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung bereits Titelverteidigerin Julia Görges (Bad Oldesloe), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Angelique Kerber (Kiel) ins Achtelfinale eingezogen.

Bei ihrem Hauptfeld-Debüt in Stuttgart zeigte die Weltranglisten-35. Barthel eine starke Leistung und konnte sich auf ihren hervorragenden Aufschlag (elf Asse) verlassen. Allerdings zeigte die Hobart-Siegerin auch Schwächen bei der Vorhand. Im ersten Durchgang wehrte sie beim Stand von 4:5 zwei Satzbälle ab. Die Entscheidung fiel, als Barthel im Tiebreak kühlen Kopf bewahrte und nach 1:42 Stunden ihren ersten Matchball verwandelte.

Barthel unterstrich erneut ihre Ambitionen, bald die Top 30 zu knacken und den Aufschwung des deutschen Frauen-Tennis fortzusetzen. Im Januar hatte die Einser-Abiturientin, die Anfang 2011 noch auf Rang 208 des Rankings gestanden hatte, unmittelbar vor den Australian Open in Hobart ihr erstes Turnier auf der WTA-Tour gewonnen. Auf der US-amerikanischen Hartplatztour hatte sie jüngst zunächst in Indian Wells die Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Weißrussland) an den Rand einer Niederlage gebracht und danach unter anderem in Miami die frühere Weltranglistenerste Jelena Jankovic aus Serbien besiegt.