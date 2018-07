Washington (AFP) Der erste Start einer privaten Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS soll am 7. Mai stattfinden. Auf dieses Datum hätten sich SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde NASA geeinigt, teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag (Ortszeit) mit. Auch die NASA bestätigte den Termin. Am Vortag hatte das Privatunternehmen den für den 30. April geplanten Start verschoben, um mehr Tests mit den Computercodes für das Andockmanöver vornehmen zu können.

