Offenbach (dpa) - Nach Regen und sogar Frost in den ersten Aprilwochen wird es jetzt sommerlich: In weiten Teilen Deutschlands können sich die Menschen in den nächsten Tagen auf Sonnenschein und warme Temperaturen freuen.

«So richtig warm wird es dann am Freitag und am Wochenende», sagte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach. Am Samstag könne sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

«Auch der weitere Trend sieht ziemlich warm aus», erklärt Herold. «Die Temperaturen werden Anfang der neuen Woche wahrscheinlich nur wenig sinken.» Nur in der Nordwesthälfte bleibt es wechselhaft.

Grund für den warmen Wetterumschwung ist das Tief «Petra» über Großbritannien, das milde Mittelmeerluft nach Deutschland trägt. Bereits am Donnerstag scheint vor allem im Osten und Süden die Sonne. Die Meteorologen erwarten dort Höchstwerte um 22 Grad.

Zum Wochenende wird der Sommer dann richtig spürbar: Am Freitag Sonnenschein bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad, am Samstag steigen die Werte sogar auf 25 bis 30 Grad. Nur im Nordwesten muss mit Schauern gerechnet werden, vereinzelt sind in ganz Deutschland kräftige Gewitter möglich.