Genf (AFP) An Tuberkulose sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr etwa 70.000 Kinder. Grund dafür sei, dass die Krankheit in vielen Fällen nicht erkannt werde, sagte die zuständige WHO-Koordinatorin Malgosia Grzemska am Mittwoch. Die Symptome seien bei Kindern oftmals nicht dieselben wie bei Erwachsenen. Während an Tuberkulose erkrankte Erwachsene unaufhörlich husten müssen, zeigt sich die Krankheit bei Kindern oft nur durch eine Art lethargisches Verhalten, wie die WHO mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.