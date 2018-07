Leipzig (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel auf deutschem Boden vor dem Beginn der EM-Qualifikation am 13. August in der Arena Leipzig gegen Georgien. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Svetislav Pesic kämpft anschließend ab dem 18. August (Heimspiel in Hagen gegen Luxemburg) in der Gruppe B mit Bulgarien, Schweden, Luxemburg und Aserbaidschan um die Tickets für die Europameisterschaft 2013 in Slowenien. Die jeweils beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten der sechs Qualifikationsgruppen erreichen die Endrunde im kommenden Jahr.