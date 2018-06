Berlin (dpa) - Die SPD fordert von der ukrainischen Regierung, eine Behandlung der inhaftierten früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in Deutschland umgehend zuzulassen. Die Ukraine sei auf dem falschen Weg, sagte Generalsekretärin Andrea Nahles in Berlin. Präsident Viktor Janukowitsch missachte internationale Menschenrechtsstandards. Das Verhalten von Janukowitsch sei einem Gastgeber der Fußball-EM in keiner Weise würdig. Bundespräsident Joachim Gauck hat wegen der Lage in der Ukraine und dem Umgang mit der Oppositionsführerin einen Besuch dort abgesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.