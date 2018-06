Frankfurt/Main (SID) - Bei Fußball-Bundesliga-Rückkehrer Eintracht Frankfurt beginnen zwei Spieltage vor Saisonende die Personalplanungen für die neue Saison. Am Donnerstag trafen sich Sportdirektor Bruno Hübner und Armin Veh zu ersten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung des Trainers. Doch auch im Spielerkader hat Hübner einige Baustellen zu schließen.

Für den alternden Torwart Oka Nikolov (38) soll perspektivisch ein Nachfolger her, da der Leihvertrag von Ersatzkeeper Thomas Kessler endet. Tobias Sippel, Kevin Trapp (beide 1. FC Kaiserslautern), Michael Rensing (1. FC Köln) und Thomas Kraft (Hertha BSC) werden in verschiedenen Frankfurter Zeitungen genannt, ebenso denkbar wäre bei einem Wechsel von Torwart Tim Wiese nach Hoffenheim 1899-Schlussmann Tom Starke. Der 33-jährige Mainzer Heinz Müller soll den Eintracht-Machern nach Informationen der Bild-Zeitung zu alt sein.

Für die Innenverteidigung könnte mit dem Wolfsburger Chris ein alter Bekannter kommen. Der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung sagte er: "Eine Rückkehr nach Frankfurt ist möglich. Wir haben schon einmal mit Trainer Veh gesprochen". Stefano Celozzi, dessen Vertrag in Stuttgart ausläuft, wird als Konkurrent für Rechtsverteidiger Sebastian Jung gehandelt.

Bleiben sollen Leihspieler Bamba Anderson (Borussia Mönchengladbach), der eine Million Euro Ablöse kosten würde, sowie Constant Djakpa und Mo Idrissou, für die die Eintracht jeweils eine einseitige Vertragsoption hat. Abgeben will der Aufsteiger Habib Bellaïd, Ümit Korkmaz und Caio, deren Verträge auslaufen. Ebenso weg sollen Winter-Fehleinkauf Martin Amedick, Georgios Tzavellas, derzeit an den AS Monaco verliehen, und Rob Friend, deren Verträge bis 2014 laufen. Die Zukunft des vom SSC Neapel geliehenen Erwin Hoffer ist unklar, sein Marktwert soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Geklärt sind nun zumindest nach langem Hin und Her die Feierlichkeiten rund um den Wiederaufstieg des Bundesliga-Gründungsmitglieds. Zunächst feiern die Frankfurter nach dem letzten Heimspiel am Sonntag gegen den TSV 1860 München in der heimischen Arena. Nach der Partie beim Karlsruher SC am 34. Spieltag (6. Mai) gibt es nun doch einen öffentlichen Empfang am Frankfurter Römer. Eintracht-Boss Heribert Bruchhagen hatte dies zunächst abgelehnt. Doch Sicherheitsbedenken wegen der Rivalität zwischen Eintracht- und KSC-Anhängern und ein Gespräch mit Frankfurts Noch-Oberbürgermeisterin Petra Roth sorgten für ein Umdenken.