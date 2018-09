München (SID) - Der Einzug in das "Finale dahoam" in der Champions League bringt Bayern München weitere Millionen ein. Schon mit dem Erreichen des Endspiels am 19. Mai in der eigenen Arena hat der deutsche Fußball-Rekordmeister an die 60 Millionen Euro eingenommen.

Allein an UEFA-Prämien hat der FC Bayern bis jetzt 26,9 Millionen Euro eingespielt - bei einem Sieg im Endspiel kämen weitere 3,4 Millionen dazu. Auf rund 20 Millionen Euro dürfte sich darüber hinaus der Anteil der Münchner am sogenannten Markt-Pool belaufen.

Der Markt-Pool für Deutschland ist mit 50 Millionen Euro gefüllt, er wird anteilig nach Erfolg an die Champions-League-Teilnehmer ausgeschüttet. Die genaue Berechnung erfolgt nach dem Endspiel. Im Vorjahr erhielten die Bayern nach dem Achtelfinale-Aus aus diesem Topf 18,362 Millionen Euro.

Außerdem fließen pro Heimspiel etwa zwei Millionen Euro aus dem Verkauf von Eintrittskarten in die Kasse des FC Bayern.