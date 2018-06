Frankfurt/Main (dpa) - Die Barmer GEK plant Stellenstreichungen in ihrer Zentrale. Nach Angaben der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» soll in der Hauptverwaltung von Deutschlands größter gesetzlicher Krankenkasse jede fünfte Stelle wegfallen - das wären 400 der rund 2000 Vollzeitstellen. Die Kasse hatte 2011 einen Überschuss von knapp 300 Millionen Euro ausgewiesen, weniger als ein Drittel dessen, was die Nummer zwei, die Techniker Krankenkasse, genannt hatte. Die Restrukturierung diene auch dem Ziel, Zusatzbeiträge zu vermeiden.

