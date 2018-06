Berlin (dpa) - In Union und SPD wird die Entscheidung von Bundespräsident Joachim Gauck begrüßt, nicht zu einem politischen Treffen in die Ukraine zu reisen. Der Umgang der ukrainischen Staatsführung mit der inhaftierten und schwer kranken Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko widerspreche allen Menschenrechtsstandards, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Unionsfraktion im Bundestag, Erika Steinbach in Berlin. Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch will indes die Misshandlungsvorwürfe von Timoschenko prüfen zu lassen.

