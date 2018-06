Tscheljabinsk (Russland) (SID) - Die deutschen Judoka haben am Auftakttag der Europameisterschaften im russischen Tscheljabinsk die Chance auf drei Bronzemedaillen. Romy Tarangul (Frankfurt/Oder), Mareen Kräh (Spremberg/beide 52 kg) und Myriam Roper (Leverkusen/57 kg) unterlagen jeweils im Viertelfinale und können über die Trostrunde am Donnerstagnachmittag noch Platz drei erreichen.

Die frühere WM-Dritte Tarangul verlor in der Runde der letzten Acht gegen die zweimalige Europameisterin Natalia Kusjutina (Russland), Kräh musste sich der WM-Dritten Andreea Chitu (Rumänien) geschlagen geben. Die WM-Fünfte Roper verabschiedete sich gegen Ex-Europameisterin Corina Caprioriu (Rumänien) aus der Hauptrunde. Viola Wächter (Schweitenkirchen/57 kg) schied bereits im Achtelfinale gegen die Griechin Ioulietta Boukouvala aus.

Keine Chance hatten zum Auftakt die deutschen Männer. In der Klasse bis 66 kg unterlagen Robert Kopiske (Potsdam) und Sebastian Seidl (Hamburg) gleich in ihrem Auftaktkampf gegen Mitfavoriten. Der dreimalige deutsche Meister Kopiske verlor gegen Spaniens Ex-Europameister Sugoi Uriarte, EM-Debütant Seidl gegen den früheren U20-Weltmeister David Larose (Frankreich). In der Klasse bis 60 kg war kein deutscher Kämpfer am Start.