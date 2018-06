Offenbach (dpa) - Heute ist es in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und es fällt schauerartiger Regen, vereinzelt gibt es auch Gewitter. Nach Osten und Süden zu scheint die Sonne und es bleibt trocken.

Am Alpenrand wird es föhnig, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Bei Sonne werden Höchstwerte um 22 Grad erwartet, in Südostbayern und in der Lausitz sind bis 25 Grad möglich. Sonst werden unter Wolken nur Werte zwischen 13 und 19 Grad erreicht.

Im Nordwesten weht ein frischer Südwestwind, an der Nordsee und in den Mittelgebirgen ganz im Westen kann es stürmisch werden. Sonst weht der Wind schwach bis mäßig, im höheren Bergland sowie bei Schauer und Gewitter kann es Sturmböen geben.