Nürnberg (dpa) - Die Rekordpreise an den Tankstellen trüben zum zweiten Mal in Folge die Verbraucherstimmung in Deutschland. Die hohen Energiekosten verschlechterten die Einkommenserwartungen der Bürger, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg mit.

Zudem führten steigende Inflationsängste zu einem Rückgang der Anschaffungsneigung. Der Konsumklimaindex für Mai sank deshalb nach revidiert 5,8 Punkten im April auf 5,6 Punkte. Die GfK betonte jedoch, dass die Bürger zunehmend überzeugt seien, dass in Deutschland eine Rezession verhindert werden könne.

Dadurch gerieten positive Faktoren wie der stabile Arbeitsmarkt vermehrt in den Blick - die Konjunkturerwartungen legten erneut zu.