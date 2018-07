Kiew (dpa) - Wenige Wochen vor dem Anpfiff der Fußball-EM steigt der Druck auf die Führung in Kiew. Bei vier Bombenanschlägen innerhalb weniger Minuten wurden in Dnjepropetrowsk mehr als ein Dutzend Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem «Terroranschlag» - in der Geburtsstadt der inhaftierten Ex-Regierungschefin Timoschenko.

