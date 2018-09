Hannover (dpa) - Die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe geht heute zu Ende. Rund 5000 Aussteller aus 69 Ländern hatten seit Montag in den Messehallen ihre Neuheiten gezeigt, Kontakte geknüpft und Geschäfte angebahnt.

Nach Angaben eines Messesprechers sind die Unternehmen sehr zufrieden. Einzelheiten will die Messegesellschaft am Vormittag auf einer Pressekonferenz berichten.

Bereits zu Beginn der Messe hatten sich die Branchenverbände ungeachtet der europäischen Schuldenkrise und der konjunkturellen Unsicherheiten zuversichtlich über ihre Geschäftsaussichten des laufenden Jahres geäußert. Schwerpunktthemen waren umweltschonende Produktionsverfahren und Energieeffizienz - auch angesichts des Atomausstiegs.

Eine große Rolle spielte zudem die Zusammenarbeit mit der boomenden Wirtschaft in China, dem diesjährigen Partnerland der Messe. Die deutsche Industrie sieht in dem Riesenreich hervorragende Geschäftschancen. Allerdings mahnte sie auch einen erleichterten Marktzugang und einen besseren Schutz ihrer Erfindungen und Technologien an.