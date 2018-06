Tscheljabinsk (Russland) (SID) - Der frühere Junioren-Weltmeister Alexander Wieczerzak ist bei der EM im russischen Tscheljabinsk nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Der 21-Jährige aus Frankfurt/Main zog überraschend ins Halbfinale der Klasse bis 81 kg ein und trifft dort am Nachmittag auf den Russen Murat Chabaschirow. Im Falle einer Niederlage kämpft Wieczerzak im kleinen Finale um Bronze.

Die Chance auf Platz drei hat ebenfalls Igor Wandtke (Hannover), der in der Klasse bis 73 kg erst im Viertelfinale am Franzosen Ugo Legrand scheiterte. In der Trostrunde bekommt es Wandtke mit Vizeweltmeister Dex Elmont aus den Niederlanden zu tun.

Eine herbe Enttäuschung erlebten hingegen die deutschen Frauen, die einen Tag nach dem starken Auftakt mit dreimal Bronze allesamt in den Vorkämpfen scheiterten und damit ein weiteres Olympiaticket verpassten. Iljana Marzok (Berlin) und Kerstin Thiele (Leipzig) unterlagen in der Klasse bis 70 kg bereits im Achtelfinale und vergaben damit die ohnehin nur noch kleine Chance auf den Sprung nach London.

Eine Pleite kassierte auch die bereits für Olympia qualifizierte Claudia Malzahn (Halle/Saale), die sich schon in ihrem Auftaktkampf der Klasse bis 63 kg gegen Ester Stam aus den Niederlanden verabschiedete. Die frühere WM-Dritte sollte am Ural Wettkampfpraxis sammeln. Martyna Trajdos (Hamburg/63 kg) schied in Runde eins aus.