London (SID) - Der britische Boxsport trauert um einen Olympiasieger: Terry Spinks, Goldmedaillengewinner im Fliegengewicht bei den Spielen 1956 in Melbourne, starb nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren in Essex bei London. "Sein Tod macht uns sehr traurig", sagte Robert Smith, Generalsekretär des britischen Boxverbandes: "Terry war ein großartiger Boxer und vor allem ein guter Mensch."

Als britischer Amateurmeister hatte sich Spinks im Alter von nur 18 Jahren durch einen Punktsieg gegen den Rumänen Mircea Dobrescu Olympiagold gesichert. Er ist damit bis heute der jüngste britische Olympiasieger im Boxen. Nach diesem frühen Erfolg schlug der Brite die Profilaufbahn ein und gewann 41 von 49 Kämpfen, zog sich jedoch bereits mit 24 Jahren aus dem Boxsport zurück. 1972 in München nahm Spinks als Trainer des südkoreanischen Box-Teams ein weiteres Mal an den Olympischen Spielen teil. 2002 wurde er für seine Verdienste zum Member of the British Empire ernannt.