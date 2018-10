Frankfurt/Main (SID) - Der Tod des italienischen Fußball-Profis Piermario Morosini vom Zweitligisten Livorno Calcio vor rund zwei Wochen hat den herzkranken Ex-Triathleten Normann Stadler an sein eigenes Schicksal erinnert. "Als ich das gesehen habe, dachte ich mir: Du könntest auch tot sein", sagte er bei einer Pressekonferenz zur Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt/Main (8. Juli).

Der zweimalige Sieger des Ironman auf Hawaii war im vergangenen Sommer operiert worden und bezeichnete es als großes Glück, dass die Ärzte seine Herzprobleme rechtzeitig entdeckt haben. "Ansonsten geht es mir aber gut, ich mache täglich ein bis zwei Stunden Sport, schließlich muss ich ja auch abtrainieren", sagte der 39-Jährige. Am Sonntag wird er beim Hamburg-Marathon in einer Staffel sein Comeback geben, eine Rückkehr in den Profi-Triathlon schloss er aber aus.

Dennoch bleibt Stadler seiner Sportart erhalten, er berät künftig Marino Voenhacker. Gemeinsam mit dem belgischen Spitzentriathleten war er zu der Pressekonferenz gekommen. "Marino hat mich häufig im Krankenhaus besucht. So etwas vergesse ich nicht", sagte Stadler.

Voenhacker erklärte, dass er Frankfurt neben dem Ironman auf Hawaii (13. Oktober) als Saisonhöhepunkt sehe. Auch Andreas Raelert, der aktuell die Weltbestzeit in der Ironman-Distanz hält, freut sich auf das Rennen in der Banken-Metropole: "Es ist immer ein Spektakel, die Zuschauer sind hautnah dran und beim Zieleinlauf am Römer hat man das Gefühl, als würden 30.000 Menschen einem alleine zujubeln." Raelert hatte den Frankfurter Ironman bereits 2010 gewonnen und zählt neben Voenhacker und Sebastian Kienle zu den Favoriten.