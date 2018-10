Stuttgart (SID) - Die an Nummer vier gesetzte Polin Agnieszka Radwanska hat ihre gute Form auch auf Sand unter Beweis gestellt und ist als erste Spielerin ins Halbfinale des WTA-Turniers in Stuttgart eingezogen. Die 23-Jährige besiegte im Viertelfinale die French-Open-Gewinnerin Li Na aus China mit 3:6, 6:2, 6:3. In der Runde der letzten Vier trifft Radwanska am Samstag entweder auf Senkrechtstarterin Mona Barthel (Nemünster) oder die Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka aus Weißrussland.

Miami-Siegerin Radwanska schraubte ihre Saisonbilanz durch den Erfolg im Viertelfinale auf beeindruckende 28:4 Siege. Die bislang einzigen Niederlagen in diesem Jahr hatte die Rechtshänderin aus Krakau jeweils gegen Asarenka kassiert.