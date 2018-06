Stuttgart (SID) - WTA-Chefin Stacey Allaster glaubt, dass die erneut monatelang ausfallende Andrea Petkovic in alter Stärke auf die Tour zurückkehren wird. "Andrea ist eine willensstarke junge Frau, eine Kämpferin. Natürlich ist sie jetzt erst einmal unglaublich enttäuscht. Aber in zehn bis zwölf Wochen wird sie zurück sein", sagte Allaster am Rande des WTA-Turniers in Stuttgart, bei dem sich Petkovic am Donnerstagabend im Achtelfinale gegen die Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Weißrussland) einen doppelten Bänderriss im rechten Knöchel zugezogen hatte.

Allaster berichtete zudem, dass sich einen Tag nach dem "Petko"-Malheur bereits etliche Spielerinnen per E-Mail bei der WTA nach dem Gesundheitszustand der Darmstädterin erkundigt hätten. "Und das passiert nicht oft in einer Individual-Sportart. Es zeigt, wie anerkannt Andrea auch bei den Kolleginnen ist. Sie ist lustig, intelligent und sehr nett im Umgang mit den Fans", lobte die Kanadierin Allaster die deutsche Nummer eins.