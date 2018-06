Washington (dpa) - Die US-Behörden sind vor dem ersten Jahrestag der Tötung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden am 2. Mai 2011 besonders wachsam. Ihnen lägen aber keine «glaubhaften Informationen» über geplante Terroraktionen zu diesem Datum vor.

Das sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, am Donnerstag in Washington. Ähnlich hatten sich zuvor auch die Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium in einem Sicherheitsbulletin an örtliche Polizeistationen geäußert. Darin hieß es laut dem Sender Fox News zugleich, die Behörden seien aber weiterhin besorgt, dass Einzelpersonen aus der Terrorszene den Jahrestag nutzen könnten, den Tod Bin Ladens zu rächen. Der Terroristenführer war auf seinem Anwesen in Pakistan von einer US-Eliteeinheit gestellt und erschossen worden.

Carney zufolge traf US-Präsident Barack Obama am Donnerstag mit seinen Sicherheitsberatern zusammen, um die Bedrohungslage zu prüfen. Die USA behielten die Al-Kaida im Auge, denn sie habe weiter die Absicht, Angriffe in den USA durchzuführen, «möglicherweise aus Rache für den Tod Bin Ladens, aber nicht notwendigerweise an den Jahrestag gebunden».

