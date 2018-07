Bratislava (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft ist für die in der kommenden Woche beginnende Weltmeisterschaft gerüstet.

Das Team von Trainer Jakob Kölliker kassierte in Bratislava im zweiten Länderspiel innerhalb von 24 Stunden zwar eine knappe 4:5 (2:1, 1:2, 1:1)-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Slowakei, lieferte dabei aber eine vor allem kämpferisch ebenso überzeugende Vorstellung ab wie am Vortag. Am Freitag hatte die DEB-Auswahl an gleicher Stelle Weißrussland mit 5:2 bezwungen.

Überragender Spieler beim 4:5 gegen den Weltmeister von 2002 war DEG-Stürmer Patrick Reimer mit drei Toren. Der 29 Jahre alte Angreifer profitierte dabei aber auch von der glänzenden Vorarbeit seine Sturmpartners Philip Gogulla, der alle Treffer auflegte. Deutschland steckte trotz des mehrmaligen Rückstands nicht auf und wurde dafür mit dem Ausgleich durch den Krefelder Sinan Akdag belohnt. Im Penaltyschießen reichte Reimers Treffer aber nicht.

Das Aufeinandertreffen mit der Slowakei war die letzte Partie vor der Abreise nach Stockholm, wo die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am 4. Mai gegen Italien in die WM startet. Der Bundestrainer will am Sonntag seinen Kader benennen.

Zuletzt hatte es vor allem für die Abwehr einige Absagen gegeben. In NHL-Star Dennis Seidenberg sowie den beiden Berliner Meistern Constantin Braun und Frank Hördler werden drei Stammspieler in Schweden und Finnland nicht dabei sein. Da wird NHL-Stürmer Marcel Goc zum ersten Mal seit 2010 wieder mitwirken, nachdem er mit den Florida Panthers in der ersten Playoff-Runde der Nordamerika-Liga ausgeschieden ist.